26 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале организован сбор средств для пенсионерки, оштрафованной за клевету на встрече с Текслером

В Верхнеуральске организован сбор денежных средств для 78-летней пенсионерки, оштрафованной на 20 тысяч рублей за клевету, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в сентябре прошлого года на встрече жителей района с врио губернатора Алексеем Текслером женщина, по версии следствия, заявила, что начальник районного управления образования ранее привлекалась к уголовной ответственности. Об этом же она сказала на заседании собрания депутатов района в октябре.

Суд назначил ей штраф в размере 20 тыс. рублей с рассрочкой выплаты.

Пенсионерка вину не признала и намерена обжаловать решение суда.

По словам женщины, через несколько дней после встречи с Текслером ей позвонила следователь и сказала, что на нее поступило заявление и надо прийти. Она пришла, но заявление ей не показали. По ее словам, в дальнейшем оказалось, что это было устное заявление.

"Моя глупость, что я пошла без повестки и, что я подписалась. Не каждый же день туда ходим. Потом завели уголовное дело", - подчеркнула она.

Суд признал пенсионерку виновной в клевете.

"Я говорила, что я не виновна. Я задавала вопрос, а ответа не получала", - рассказывает женщина. Теперь она намерена подать апелляцию на решение суда, однако, по ее словам, адвокат, которого ей дали в полиции, тянет с подачей жалобы.

Проект "Команда Наследия" организовал сбор денежных средств на оплату штрафа пенсионерки.

"Огурцова В.А. - пенсионерка, ребенок войны. На нее ополчилась районная администрация, собрание депутатов и начальник управления образования Верхнеуральского района. Команда Наследия открыла сбор денежных средств на оплату штрафа. Мы не признаем решение суда и считаем его политически мотивированным", - говорится в сообщении.

В настоящий момент собрано 1 тыс. 176 руб.

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На Южном Урале организован сбор средств для пенсионерки, оштрафованной за клевету на встрече с Текслером

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Теги: пенсионерка, штраф, клевета,



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