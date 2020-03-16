26 Сентября 2020
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Александр Лукашенко (2020) | Фото: youtube.com/user/CTVBY/

Лукашенко обиделся на закрытие границы из-за коронавируса: "Это Россия охвачена, а не мы"

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на новость о том, что Россия с 16 марта закрывает для граждан российско-белорусскую границу из-за коронавируса. Глава государства считает, что в Белоруссии обстановка с заболеванием не слишком страшная, уж точно не хуже, чем в России.

"Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью", - цитирует Лукашенко "БелТА". Президент считает, что "Россия полыхает от коронавируса". "Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", - задается вопросом Лукашенко.

Стоит отметить, что в России на утро 16 марта было 63 зарегистрированных случая коронавируса (при населении 144 млн), в Белоруссии – 36 (при населении 9,5 млн).

Ранее пересечение границы по внутренним российским паспортам запретил Казахстан, в республике введено чрезвычайное положение, официально известно о девяти заболевших.

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Лукашенко обиделся на закрытие границы из-за коронавируса: "Это Россия охвачена, а не мы"

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Теги: александр лукашенко, закрытие границы, коронавирус, белоруссия, коронавирус в россии



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