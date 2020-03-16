Известный журналист Константин Семин отмечает 40-летие: "Всё только начинается"

Сегодня журналисту, режиссеру-документалисту, автору "Агитации и пропаганды" Константину Семину исполняется 40 лет, он родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) и начало его профессионального пути было связано с Накануне.RU. Сегодня мы узнали у именинника планы на будущее, и он сказал нам, что все только начинается.

"Все только начинается, это как у Маяковского: "Светить всегда, светить везде до дней последних донца". Я поименован, как что-то "стабильное", постоянное, так что я стараюсь сохранять столь дефицитную в наше время стабильность. Что касается планов на будущее - все будет крутиться вокруг блога", - сказал Константин Семин.

Мы живем в непростое и интересное для левой журналистики время, и сегодняшняя ситуация в мире вполне подходит под предреволюционную, считает Семин: нефтяная война, обвал рынков в США, коронавирус и на этом фоне - "замораживание" политической ситуации в России.

"Очень грустно ощущать себя правым [в прогнозах], учитывая, что я приверженец левых взглядов, но тем не менее, к сожалению, все прогнозы, какие делались мной за последние годы, к огромному несчастью для всех (и для меня), сбываются. Федрезерв опустил процентную ставку до нуля, а фьючерсы на Нью-Йоркской бирже торгуются уже с минус тысячью пунктов до открытия, это все сулит очень большие неприятности нашей богоспасаемой экономике, а значит, рано или поздно в сочетании с вирусами, с оптимизированными больничными койками и с прочими обстоятельствами нашего бытия рано или поздно нам придется менять взгляд на вещи, на жизнь, придется осознать, что так жить больше нельзя, придется просыпаться. Может быть, это и хорошо, что наконец придется проснуться", - сказал Константин Семин.

Есть известный факт, что в разгар Первой мировой войны, когда все вокруг горело и рушилось, Владимир Ильич Ленин пошел в библиотеку и сел читать Гегеля - все над ним смеялись - какая диалектика, причем тут Гегель?

"А я думаю, что нам сейчас стоит найти библиотеку и в преддверии 22 апреля заняться изучением наследия Владимира Ильича Ленина. У него была такая работа тогда - "Грядущая катастрофа и как с ней бороться", там он разбирает такие смешные и неэффективные и обреченные на провал действия царского правительства, объясняет, почему все не здорово, и намекает на то, что можно делать. Мне кажется, это ощущение неизбежной грядущей катастрофы не только в масштабах нашего государства, оно должно пропитать и замотивировать к поиску выхода самые энергичные умы нашей страны. В этом состоит цель агитации и пропаганды", - считает он.

Напомним, что Константин Семин после работы в Екатеринбурге был заведующим корреспондентским пунктом ВГТРК в США, делал репортажи в Венесуэле, Кубе и Чили, в 2007 году стал ведущим федерального выпуска "Вестей". В 2012 году снял дипломный фильм "Don’t Cry for Your Hair" на факультете документалистики Нью-Йоркского университета, работа была удостоена специального приза на фестивале цифрового документального кино IIDF в Греции, в 2013 году был номинирован на Emmy. С апреля 2014 по март 2019 года был ведущим авторской программы "Агитпроп" ("Агитация и пропаганда") на телеканале Россия-24. Параллельно работал над тремя сериями фильма о катастрофе в отечественном образовании - "Последний звонок". В середине 2019 года заявил о своем уходе с федерального канала, так как негативная оценка происходящего в самых разных сферах не совпадала с редакционной политикой канала. Сегодня Константин ведет авторский блог "Агитпроп" и ютуб-канал, также занимается музыкой, осенью у его группы "Джанни Родари" запланирована большая презентация в Москве.