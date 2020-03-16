"ЮТэйр" из-за коронавируса прекращает полёты в Узбекистан

Из-за вспышки коронавируса "ЮТэйр" прекращает полёты в Узбекистан, сообщили Накануне.RU в авиакомпании.

Остановлены полёты в/из Бухары, Самарканда, Ферганы с 16 марта по 15 апреля и в/из Ташкента с 20 марта по 15 апреля. При этом перевозчик выполнит запланированные рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта.

Пассажиры с билетами на отменённые рейсы, которые хотят улететь рейсами из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта, могут обратиться в контакт-центр перевозчика и обменять билеты. Тем же из них, кто желает оформить возврат, авиакомпания полностью вернет деньги без удержаний.

Ранее аналогичное решение о прекращении полётов в Узбекистан приняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

Напомним, такое же решение - не летать - принято перевозчиком относительно Италии.