В Красноярске первый случай коронавируса, диагноз ждет подтверждения – правительство края

В Красноярске поставлен первый предварительный диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 местному жителю. По словам зампреда краевого правительства Алексея Подкорытова, пациент накануне вернулся из Австрии. Предварительный тест на коронавирус оказался положительным, сейчас окончательный результат готовит лаборатория в Новосибирске.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщало, что под медицинским наблюдением в регионе находится 262 человека. В крае обследовано 850 человек, коронавирус у них выявлен не был.