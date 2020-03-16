26 Сентября 2020
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Образование Курганская область
КГУ, Курганский государственный университет (2018) | Фото:Накануне.RU

Студенты в Курганской области из-за коронавируса будут учиться дистанционно

Студенты Курганского государственного университета скоро перейдут на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью новым типом коронавируса.

Как сообщила Накануне.RU студента Елена, всем уже сообщили о дистанционной учебе.

Известно, что совсем скоро официальная информация об этом появится на сайте КГУ.

Также на дистанционное обучение перейдут все без исключения вузы региона - такое распоряжение ранее дали в Министерстве образования и науки России.

Дистанционное образование вводят сроком на одну неделю - это пока. В дальнейшем, карантин могут продлить. Студентам на электронную почту будут высылаться задания, они будут их выполнять.

Стоит отметить, что в Курганской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Студенты в Курганской области из-за коронавируса будут учиться дистанционно

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Теги: дистанционное обучение, Курган, коронавирус



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