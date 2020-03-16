Председатель ЕГД обратился в полицию и прокуратуру: он уверен, что дома на Уралмаше поджигают

Сегодня, 16 марта, председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин направил обращения в полицию и прокуратуру с просьбой взять под контроль ситуацию с пожарами в Орджоникидзевском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, в течение дня заявления будут доставлены в приемные ведомств.

"Учитывая, что во всех случаях предметом возгорания были деревянные дома под расселение, а пожар начинался в ночное время, можно предположить, что кто-то умышленно совершает поджоги такого рода объектов. В ряде случаев люди самостоятельно не могли покинуть жилище и были эвакуированы по пожарной лестнице. Прошу взять под контроль ситуацию с поджогами жилых помещений в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга", - говорится в заявлении Володина на имя начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и прокурора региона Сергея Охлопкова.

За минувшую неделю на Уралмаше в Екатеринбурге произошло несколько возгораний жилых домов. В социальных сетях пользователи обвинили застройщиков, работающих на данных территориях, в поджогах. Однако в строительной компании в ответ заявили, что это является клеветой.