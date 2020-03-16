Тюменский индустриальный университет перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) "уходит" в интернет из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в вузе.

"С 17 марта до особого распоряжения в Тюменском индустриальном университете реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде (дистанционно). Это касается всех подразделений: институтов, колледжа, лицея. В особых случаях возможен перевод слушателей на обучение по индивидуальному плану", - говорится в сообщении руководства ТИУ.

Ранее подобное ограничение ввёл Тюменский госуниверситет. Он перешёл на онлайн-обучение с сегодняшнего дня.

Напомним, 15 марта стало известно, что за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один – в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая. Российским вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.