26 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
Тюменский индустриальный университет, эмблема (2017) | Фото: youtube.com

Тюменский индустриальный университет перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) "уходит" в интернет из-за коронавируса, сообщили Накануне.RU в вузе.

"С 17 марта до особого распоряжения в Тюменском индустриальном университете реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде (дистанционно). Это касается всех подразделений: институтов, колледжа, лицея. В особых случаях возможен перевод слушателей на обучение по индивидуальному плану", - говорится в сообщении руководства ТИУ.

Ранее подобное ограничение ввёл Тюменский госуниверситет. Он перешёл на онлайн-обучение с сегодняшнего дня.

Напомним, 15 марта стало известно, что за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один – в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая. Российским вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.

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Тюменский индустриальный университет перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса

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Теги: Тюменский индустриальный университет, коронавирус, дистанционное обучение



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