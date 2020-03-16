26 Сентября 2020
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

Текущий сезон РПЛ надо приостанавливать – Газзаев

Этот сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должен быть приостановлен из-за пандемии коронавируса, считает экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

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Депутат Госдумы считает, что надо думать прежде всего о здоровье людей, да и футбол без зрителей – это не те эмоции.

"Конечно, очень жаль останавливать чемпионат, но я еще раз хочу сказать, что здоровье человека - самое главное. Нужно приостановить [сезон РПЛ], потому что ограничение количества зрителей - это психологически не очень хорошо и для болельщиков, и для игроков", - сказал Газзаев в интервью ТАСС.

Многие национальные футбольные лиги, а также турниры в других видах спорта сейчас останавливаются. Так, был приостановлен сезон в испанской премьер-лиге, в английской и вовсе некоторые команды ушли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса среди игроков и тренеров.

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Текущий сезон РПЛ надо приостанавливать – Газзаев

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Теги: рпл, премьер-лига, валерий газзаев, карантин, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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