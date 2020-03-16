"Кидали об стенку, тыкали лицом в монитор": возможные новые жертвы полицейского произвола рассказали о случившемся

Сегодня в Каменске-Уральском суд вынес приговор четырем бывшим полицейским. Находясь при исполнении, сотрудники органов внутренних дел пытали и били подростков для того, чтобы "поправить раскрываемость". Детей хотели "закрыть" за кражу, которую они не совершали. Одним из осужденных стал бывший начальник отдела полиции № 24 Алексей Андреев. Но как выяснилось, те факты жуткого насилия, возможно, были не единственными. В 2013-2017 годах сотрудники того же отдела, вероятно, издевались и над несовершеннолетними воспитанниками детдома. Журналист Накануне.RU нашел одного из них.

В первый раз воспитанника детского дома Каменска-Уральского Кирилла избили полицейские, когда ему было 14 лет. По словам нашего рассказчика, в городе был ограблен магазин сотовой связи и полицейские никак не могли раскрыть преступление. Вероятно, "монстры в обмундировании" решили повесить "глухарь" на совсем юных ребят. Двух парней из детдома запихнули в гражданскую машину, а вовсе не в полицейский УАЗ. Парни вспоминают, что документы им никто не показал.

"Органы правопорядка не могли найти виновного, и тогда на нас все стали пытаться повесить. Они схватили нас возле детского дома на простой машине, которая была без опознавательных знаков. При этом не представились даже, не предоставили никаких удостоверений. Они просто сказали: "Мы сотрудники полиции!". И силком посадили нас в машину. При этом они не предупредили сотрудников детского дома (нашего законного представителя). Нас отвезли в отдел полиции № 24. После этого нас потащили на третий этаж, где находятся кабинеты оперативных работников, и развели нас по двум отдельным кабинетам", - начинает тягостное повествование Кирилл.

Затем же, по словам нашего собеседника, начался форменный беспредел. Кирилла вместе с приятелем начали бить, всячески пытаясь добиться признания в грабеже.

"Меня били меньше, чем того парня, с которым я был. А то, что происходило в соседнем кабинете, я слышал очень хорошо. Юру били прямо сильно и при этом заставляли подписать какие-то бумаги насчет того, что он берет грабеж на себя. Меня, кстати, тоже пытались тогда склонить подписать какие-то бумаги и при этом тыкали носом в монитор, где было фото одного из подозреваемых. Они говорили мне, что это я, а на самом деле это был не я. Я все опровергал, ибо не совершал никакого грабежа, да и на меня не была даже надета та одежда, которая была на парне на фотографии. Но они при этом говорили мне: "Нет, это ты. Чем ты докажешь, что это не ты? У тебя, как и на фотографии, волосы темные. Ростом он такой же, как и ты". Я согласился с этим. После этого последовали удары и оскорбления. Они начали говорить мне, называя меня нецензурно: "Ты все равно эти бумаги подпишешь и все равно сядешь!" - продолжает Кирилл.

Подростки заявили, что у них алиби. В тот вечер, когда произошел грабеж, оба тинейджера не покидали территорию детского дома. Несмотря на давление, они не сломались и посоветовали полицейским приехать в учреждение, пообщаться с педагогами и нянечками, которые с ними были в ночное время. Однако никто им не поверил. Несчастных, по их версии, продолжили бить.

Ребят в итоге спасла социальный педагог. "Их руки при этом были обмотаны полотенцем. Они избегали бить нас по лицу. Юру же вообще кидали об стенку. От всего остального нас спасла социальный педагог. Она прибежала и вытащила нас, по сути, оттуда. Мы на радостях убежали и больше не появлялись в этом отделе", - вспоминает страшный для себя день Кирилл. Никаких обвинений в грабеже им предъявлено не было.

По словам парней, следующая экзекуция произошла уже спустя несколько лет. Кирилл вместе с другом купил наркотики для личного употребления, что сами они не отрицают. В итоге их задержала полиция и стала пытаться давить на них для того, чтобы они признались еще и в продаже.

"Меня заставляли подписать документ о том, что, якобы, помогал своему другу Саше завертывать свертки в изоленту. У меня специально для этого взяли изоленту из инструментов дома и ее приобщили к материалам уголовного дела. Меня запугивали. Я был молодой и поэтому ничего никому не заявлял. На суде мы сказали, что мы наркоманы и нуждаемся в помощи. Но нас тогда просто осудили и закрыли. После того, как я уже вышел на свободу, в интернете я увидел информацию о том, что часть фактов насилия все-таки всплыла и на нескольких полицейских из Каменска-Уральского заведены уголовные дела. И уже затем я обратился за помощью к юристу, чтобы он помог мне добиться правды", - заявил парень.

В итоге парни отбыли наказание и за сбыт, хотя, с их слов, не совершали подобного.

"Надеюсь, что теперь я смогу найти какую-либо ниточку, чтобы доказать то, что меня действительно били. Там в журнале есть записи о том, что меня привозили в конкретную дату. Также есть и камеры в отделе. Сейчас этим займутся полицейские и, возможно, где-то они это найдут", - подытожил рассказчик нашего агентства.

У молодого человека уже есть сын, и Кирилл хочет, чтобы с ним никогда не случалось подобного.

"У меня тогда были розовые очки, и я думал о том, что есть правосудие у нас в стране. Теперь я понимаю, что такого нет. У меня сейчас у самого есть сын, и я очень боюсь того, что с ним случится такое", - подвел черту Кирилл.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили Накануне.RU, что по изложенным фактам назначена проверка, в случае, если факты подтвердятся, то последует разбирательство.