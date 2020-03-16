"Сбербанк" требует от признанного банкротом "Антипинского НПЗ" 3 миллиарда по кредитному договору

"Сбербанк" требует от признанного банкротом "Антипинского нефтеперерабатывающего завода" заплатить крупную сумму по кредитному договору, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сумма претензий – чуть более 3 млрд руб., сообщается в карточке завода на "Федресурсе". Требования возникли "на основании кредитного договора от 16 декабря 2013 г.", говорится в сообщении о включении долга в реестр.

Напомним, ранее на "Федресурсе" был опубликован финальный отчёт арбитражного управляющего. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. На фоне проблем у АНПЗ преференций для предприятия уже добился глава "Сбербанка" Герман Греф. Позже стало известно, что власти Тюменской области не будут выделять деньги предприятию. Выяснилось также, что будет ликвидировано юрлицо "Антипинский НПЗ": согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)", после окончания конкурсного производства юридическое лицо должно быть ликвидировано.

В 2019 г. Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн т нефти. Предприятие произвело 2,8 млн т светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн т дизельного топлива. В 2020 г. завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% – до 7,1 млн т, а выпуск дизельного топлива на 58% – до 2,6 млн т.