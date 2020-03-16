Нефть и рубль продолжили серьезно дешеветь

На сырьевых биржах нефть продолжает дешеветь в понедельник, 16 марта. Так, стоимость фьючерсов на марку Brent опустилась на 6,447%, до $31,8 за баррель. Американская WTI снижается на 4,253%, до $30,8.

На прошлой неделе нефть обвалились более чем на 8% в условиях панических распродаж на глобальных площадках, напоминает РБК.

Продолжает дешеветь и рубль. В первый час после открытия торгов на Московской бирже национальная валюта сдала по отношению к доллару 1,45 руб. (74,05 руб. за доллар), к евро – 1,74 руб. (82,47 руб.).

Российское правительство 16 марта объявило о принятии ряда мер, направленных на поддержку экономики, частного бизнеса и населения в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. В частности, было заявлено о создании резервного фонда, возможном налоговом послаблении и рассрочках, о выделении дешевых кредитов, премировании врачей и т.д. Тем не менее, аналитики ожидают, что уже на этой неделе Центральный банк России может принять решение о довольно резком увеличении ключевой ставки. Сейчас она составляет 6%.