26 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
доллар, деньги, банкноты (2018) | Фото: Накануне.RU

Нефть и рубль продолжили серьезно дешеветь

На сырьевых биржах нефть продолжает дешеветь в понедельник, 16 марта. Так, стоимость фьючерсов на марку Brent опустилась на 6,447%, до $31,8 за баррель. Американская WTI снижается на 4,253%, до $30,8.

На прошлой неделе нефть обвалились более чем на 8% в условиях панических распродаж на глобальных площадках, напоминает РБК.

Продолжает дешеветь и рубль. В первый час после открытия торгов на Московской бирже национальная валюта сдала по отношению к доллару 1,45 руб. (74,05 руб. за доллар), к евро – 1,74 руб. (82,47 руб.).

Российское правительство 16 марта объявило о принятии ряда мер, направленных на поддержку экономики, частного бизнеса и населения в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. В частности, было заявлено о создании резервного фонда, возможном налоговом послаблении и рассрочках, о выделении дешевых кредитов, премировании врачей и т.д. Тем не менее, аналитики ожидают, что уже на этой неделе Центральный банк России может принять решение о довольно резком увеличении ключевой ставки. Сейчас она составляет 6%.

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Нефть и рубль продолжили серьезно дешеветь

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Теги: нефть, рубль, курс доллара, курс евро



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