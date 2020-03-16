В Челябинске открывается организация, которую возглавляет патриарх, а спонсирует один из "православных олигархов"

17 марта в здании Законодательного собрания Челябинской области пройдет форум "Всемирного русского народного собора" (ВРНС), главой которого формально является патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В ходе мероприятия будет объявлено об открытии регионального отделения на Южном Урале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинской митрополии.

Руководить филиалом ВРНС в Челябинской области станет митрополит Челябинский и Миасский Григорий, а дальше начинается самое интересное. Например, заместителем руководителя планируется сделать депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина, до этого вроде бы не замеченного в каких-то тесных связях с РПЦ. Другим заместителем станет Борис Кривоногов, настоятель храма Александра Невского на Алом поле в центре Челябинска.

Во вторник в Челябинске ожидается визит заместителя главы ВРНС (то есть патриарха Кирилла) Константина Малофеева, который до осени 2019 года числился в рядах "Справедливой России", но затем вышел из партии. Вообще же 17 марта в Челябинске пройдет сразу три тематических мероприятия – от открытия филиала ВРНС до встречи функционеров организации с общественностью на площадке Челябинской епархии, запланировано также проведение круглого стола по теме угроз и вызовов современного мира для традиционных семейных ценностей.

Напомним, что в Челябинске в последнее время оживилась партийно-политическая жизнь. В конце февраля лидер "Партии роста" Борис Титов привез в Челябинске новоиспеченного члена партии Сергея Шнурова, который сделал ряд громких заявлений для челябинской публики. Было объявлено об участии регионального отделения в предстоящих выборах в Законодательное собрания региона

Чуть ранее вроде бы заявлялось о скором визите в Челябинске лидеров партии "За правду", учредительный съезд которой прошел также в Москве в феврале. Одним из лидеров партии выступает писатель Захар Прилепин, по предварительной информации, южноуральское отделение должен был возглавить экс-депутат городской думы Дмитрий Довбня. Пока никаких визитов столичных партийцев в Челябинск не планируется, но очень может быть, что в связи с выборами в ЗСО Челябинской области какие-то персоны все-таки появятся.

Наконец, открытие южноуральского филиала ВРНС, организации, которая напрямую не участвуют в политике, тем не менее её мероприятия считают своим долгом посещать очень и очень статусные лица, включая президента. Так что появление регионального отделения – безусловно, политическое событие со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.