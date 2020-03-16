26 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Вечерний Ургант, Виктор Рычков (2017) | Фото: Накануне.RU

Первый канал будет снимать передачи без зрителей из-за коронавируса

Все передачи Первого канала с 16 марта будут сниматься без зрителей. Это связано с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Друзья, мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то. Что их реакция в зале – неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение с завтрашнего дня снимать без аудитории в студии", - говорится в аккаунте программы "Вечерний Ургант" в Instagram.

Для многих программ присутствие зрителей в зале действительно достаточно критично. Например, в программе Елены Малышевой "Жить здорово" зрители становятся непосредственными участниками съемочного процесса.

Другие телеканалы тоже рассматривают такие меры. Например, на "России 1" программу Владимира Соловьева уже начали снимать без зрителей – пост об этом он разместил в Instagram. Правда, за него переживать особо не стали. "Вам зрители и не нужны- мнение людей вам не нужно", - написал один из пользователей-комментаторов Соловьеву.

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Первый канал будет снимать передачи без зрителей из-за коронавируса

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Теги: первый канал, съемки, коронавирус в россии, вечерний ургант



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