Вузы Перми уходят в "онлайн" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции

Вузы Перми переходят на дистанционное обучение для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Приказ о переходе на дистанционную форму обучения подписал ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Макарихин. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте университета, занятия в период с 16 по 18 марта отменяются.

За это время деканы факультетов, директоры филиала, колледжа, начальник УМУ должны обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На дистанционное обучение ВУЗ перейдет с 19 марта.

На дистанционное обучение с завтрашнего дня переходит, в том числе, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Об этом Накануне.RU сообщил исполняющий обязанности проректора по внеучебной работе, кандидат социологических наук, доцент Олег Лысенко.

"В настоящий момент готовятся все необходимые меры и с завтрашнего дня дистанционные формы обучения уже будут применяться. На качестве образования это не отразится. Электронно-образовательная среда вузов у нас подготовлена. У студентов есть личные кабинеты. Вся необходимая часть курсов уже есть в электронном варианте. В любом случае, организовать можно так, что этот период, самый опасный - распространение вируса, можно переждать, не собирая большие поточные аудитории. Действовать индивидуально", - прокомментировал он.

По предварительной информации, режим онлайн может перейти также и Пермский политехнический университет. Получить оперативный комментарий не удалось - в вузе попросили запрос. Он был направлен.

Напомним, Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционный режим обучения в целях профилактики коронавируса. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков. В нем говорится, что вузы обязаны обеспечить студентам освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Добавим также, что в минувшую пятницу у пермяка, который вернулся из Франции 10 марта был выявлен коронавирус. Мужчина находится в изолированной боксированной палате. С 15 марта в регионе действует режим повышенной готовности.