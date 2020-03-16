Два клуба КХЛ отказались от участия в плей-офф Кубка Гагарина

ХК "Барыс" решил отказаться от участия в плей-офф Кубка Гагарина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Причина в том, что указом президента Казахстана с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории республики введено чрезвычайное положение и запрет на проведение спортивных мероприятий.

"Хоккейный клуб "Барыс" вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020", - говорится в сообщении команды.

Серия плей-офф "Барыса" с новосибирской "Сибирью" должна была стартовать уже 17 марта.

Ранее от участия в Кубке Гагарина официально отказался еще один клуб - финский "Йокерит", который должен был сыграть с питерским СКА. Континентальная хоккейная лига пока не отреагировала на эти заявления, и что в таком случае ждет соперников "отказников", пока непонятно.

За океаном - в Национальной хоккейной лиге - было принято решение остановить чемпионат из-за вспышки коронавируса в мире.