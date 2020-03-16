Два клуба КХЛ отказались от участия в плей-офф Кубка Гагарина

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России В бывшем СССР За рубежом
хоккей кхл кубок гагарина (2016) | Фото: Накануне.ru

Два клуба КХЛ отказались от участия в плей-офф Кубка Гагарина

ХК "Барыс" решил отказаться от участия в плей-офф Кубка Гагарина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Читайте также:

Причина в том, что указом президента Казахстана с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории республики введено чрезвычайное положение и запрет на проведение спортивных мероприятий.

"Хоккейный клуб "Барыс" вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020", - говорится в сообщении команды.

Серия плей-офф "Барыса" с новосибирской "Сибирью" должна была стартовать уже 17 марта.

Ранее от участия в Кубке Гагарина официально отказался еще один клуб - финский "Йокерит", который должен был сыграть с питерским СКА. Континентальная хоккейная лига пока не отреагировала на эти заявления, и что в таком случае ждет соперников "отказников", пока непонятно.

За океаном - в Национальной хоккейной лиге - было принято решение остановить чемпионат из-за вспышки коронавируса в мире.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Два клуба КХЛ отказались от участия в плей-офф Кубка Гагарина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Барыс, Йокерит, Кубок Гагарина, отказ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.03.2020 12:47 Мск КХЛ - всё. Лига досрочно завершила сезон из-за эпидемии коронавируса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети