В Сургуте недалеко от спорткомплекса "Нефтяник" найден человеческий эмбрион

Вблизи сургутского физкультурно-оздоровительного комплекса "Нефтяник" нашли эмбрион, сообщил Накануне.RU и.о. официального представителя окружного управления СК Олег Меньших.

Читайте также: В Златоусте прямо возле школы нашли человеческий эмбрион

Находку сделали во время проверки информации о том, что в "Нефтянике" утонул ребёнок – его якобы затянуло в трубу канализации во время купания в бассейне. Информация об этом не подтвердилась, однако следователи во время проверки данных нашли в канализации эмбрион длиной в 10 см.

"Около "Нефтяника" есть канализация, где проходят отходы не только ФОКа. Там его и нашли. По факту находки организована проверка", - сказал Меньших.