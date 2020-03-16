Департамент природных ресурсов Курганской области незаконно выдавал разрешения на охоту

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья незаконно выдали 13 разрешений на охоту.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, по закону предусмотрен конкурентный порядок предоставления разрешений через проведение жеребьевки.

Однако в прошлом году один из специалистов сектора госохотнадзора департамента выдал гражданам разрешения на добычу пушных животных без проведения этой жеребьевки.

Прокуратура внесла представление директору департамента Андрею Саркисову, виновного специалиста привлекли к дисциплинарной ответственности.