В одном из районов Зауралья прокуратура нашла грубые нарушения в содержании местного полигона отходов

В Каргапольском районе Курганской области организация "Коммунальные сети" нарушила закон при эксплуатации полигона отходов.

Выяснилось, что там не было ограждений для задержки легких фракций отходов, не было установки с устройством бетонной ванны для обработки ходовой части мусоровозов с использованием дезинфицирующих средств, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Было направлено заявление в суд о возложении на "Коммунальные сети" обязанности по устранению нарушений. Срок организации дан до 1 сентября этого года.