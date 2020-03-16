Власти уральского города удивились предложению о переименовании улицы Терешковой

Предложений о переименовании улицы в уральском городе Артемовский, названной в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, к местным властям пока не поступало. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель думы Артемовского городского округа Константин Трофимов.

По его словам, на данный момент никто с предложением переименовать улицу Терешковой ни в администрацию городского округа, ни в думу не обращался.

"Узнав, что кто-то делает подобные заявления от имени артемовцев, мы связались с местными общественными организациями. Ни одна из них такую идею не поддерживает. А мы обсудили ситуацию и с советом ветеранов, и с общественной палатой муниципалитета, и с местным отделением "Единой России", и с другими объединениями", - рассказал Трофимов.

Он добавил, что власти пытались связаться с авторами инициативы, но не сумели их найти.

"Мы за то, чтобы улица и дальше носила имя великой, героической женщины Валентины Терешковой", - заключил председатель думы.

Как сообщало Накануне.RU, сбор подписей за переименование начался на прошлой неделе местными активистами. Одновременно в Сети была создана петиция, которая стремительно набирает популярность.