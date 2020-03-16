В Мурманске госпитализировали ирландца-шахматиста с подозрением на коронавирус

Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция COVID-19" поставлен гражданину Ирландии, прилетевшему в Мурманск на шахматный турнир. Мероприятие проходило в местном отеле "Меридиан" в минувшие выходные, передает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб региона.

Специалисты взяли пробы у всех иностранных участников турнира, у гражданина Ирландии анализ оказался положительным. Он был госпитализирован прямо со стойки регистрации в аэропорту Мурманска и сейчас находится в изолированном боксе инфекционного отделения областной больницы.

В изоляцию также попадут все, кто контактировал со спортсменом, а в аэропорту проведут санитарную обработку. Работу отеля также временно приостановят.