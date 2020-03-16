Власти Казахстана закрыли границу с Челябинской областью из-за коронавируса

Южноуральцев предупредили о закрытии с 16 марта границы с Казахстаном из-за коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в связи с введением в Республике Казахстан чрезвычайного положения с 16 марта приостановлен пропуск местных жителей через места пересечения границы на российско-казахстанской государственной границе.

Исключение сделали для дипломатов, членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов, для граждан Республики Казахстан при их возвращении в страну, а также выезжающих за границу на лечение. Кроме того, исключение составляют случаи обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам Казахстана и России.