26 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
студенты УрФУ на лекции (2020) | Фото: Накануне.RU

УГГУ устроит для студентов 3-недельные каникулы из-за коронавируса

Уральский государственный горный университет (УГГУ) объявил о трехнедельных каникулах для своих студентов, начиная с 16 марта. При этом студенты из КНР уже со 2 марта переведены на дистанционное обучение, а с 6 апреля на нее будет переведен и весь остальной университет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГГУ, меры профилактики против коронавирусной системы предусматривают также и отказ от проведения ежегодного Форума выпускников и Ярмарки студентов. Иностранные делегации не смогут посетить "Уральскую горнопромышленную декаду" 2 апреля, из-за чего традиционный научно-производственный форум пройдет в сокращенном режиме. Горный университет и дальше продолжит корректировку программ внеучебных мероприятий.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам заседания регионального штаба по профилактике вирусных инфекций предложил перевести на дистанционное обучение челябинских студентов из Казахстана. А Тюменский госуниверситет перешёл на онлайн-обучение из-за одного случая заболевания коронавирусом, зарегистрированного в городе.

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УГГУ устроит для студентов 3-недельные каникулы из-за коронавируса

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Теги: Коронавирус, УГГУ, карантин



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