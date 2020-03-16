"Тотальный диктант" будет перенесен из-за коронавируса

Акция "Тотальный диктант", который уже 16 раз проводилась в России и за ее пределами, будет перенесена с апреля на более поздний срок. Организаторы на странице проекта в Facebook сообщают, что приняли решение о переносе акции на осень 2020 года.

"Обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения", - отмечают организаторы.

Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

По плану будут проходить очные курсы по подготовке к диктанту (если власти не объявят о новых запретах), без каких-либо ограничений будут действовать онлайн-курсы.

"Тотальный диктант" – ежегодная акция, в ходе которой любой человек может очно или заочно написать диктант, проверив, таким образом, свои знания по русскому языку. Автором текста для диктанта каждый год выступает известный отечественный писатель. Диктант пишут на площадках образовательных учреждений, общественных организаций, в больницах и самолетах, во многих государствах.