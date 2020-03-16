Курганец попробовал убить мужчину, которому его друг должен был крупную сумму денег

42-летний житель Кургана очень любил своих друзей. Ради одного он даже пошел на убийство незнакомого человека.

Дело в том, что его друг был должен деньги мужчине - этого мужчину по своей инициативе и решил убить курганец.

В декабре прошлого года он выследил потерпевшего, когда тот выходил из кальянной, напал на него с ножом, нанеся множество ударов по телу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Потерпевший активно сопротивлялся и нападавший не смог его убить. Хозяин кальянной лично отвез мужчину в больницу.

Убегая с места преступления, 42-летний нападавший забрал из куртки потерпевшего деньги.

Мужчину поймали, сейчас он находится под стражей, уголовное дело в отношении него передано в суд.