26 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

Курганец попробовал убить мужчину, которому его друг должен был крупную сумму денег

42-летний житель Кургана очень любил своих друзей. Ради одного он даже пошел на убийство незнакомого человека.

Дело в том, что его друг был должен деньги мужчине - этого мужчину по своей инициативе и решил убить курганец.

В декабре прошлого года он выследил потерпевшего, когда тот выходил из кальянной, напал на него с ножом, нанеся множество ударов по телу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Потерпевший активно сопротивлялся и нападавший не смог его убить. Хозяин кальянной лично отвез мужчину в больницу.

Убегая с места преступления, 42-летний нападавший забрал из куртки потерпевшего деньги.

Мужчину поймали, сейчас он находится под стражей, уголовное дело в отношении него передано в суд.

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Курганец попробовал убить мужчину, которому его друг должен был крупную сумму денег

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Теги: Курган, нож, долг, кальянная, покушение, больница



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