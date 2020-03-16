Всех школьников Екатеринбурга переводят на дистанционное обучение. Детсады закрывают на карантин

В образовательных учреждениях Екатеринбурга вводятся дополнительные профилактические меры.

"Нам рекомендовано с завтрашнего дня переводить всех школьников на дистанционное обучение, а детские сады закрывать на карантин до особого распоряжения", - сообщили Накануне.RU в департаменте образования администрации уральской столицы.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области был введен запрет на проведение массовых мероприятий. В региональном Минздраве заверяют, что в Екатеринбурге, как и во всей области, нет больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам страны при необходимости переходить на дистанционное обучение.