26 Сентября 2020
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Украина и Польша, флаги (2016) | Фото:ruspravda.info/

Украинцы ринулись из Польши домой, создав панику на границе

На границе Польши и Украины с польской стороны возник ажиотаж - украинские гастарбайтеры ринулись домой после того, как правительство Украины решило полностью закрыть пассажирское сообщение с всеми странами с 17 марта.
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На границе образовались многокилометровые очереди из автобусов, автомобилей и пешеходов, и ситуация только ухудшается. С 15 марта Польша закрыла пункты пропуска минимум на две недели, оставив только три, а гастарбайтеров к тому же массово сокращают из-за карантина в Польше.

Люди пытаются доехать до границы на автобусах, упрашивая водителей, но соглашается мало кто - те и так забиты. Автомобили тоже не спешат брать попутчиков, опасаясь, что те могут быть заболевшие.

По словам очевидцев, границу чуть ли не штурмуют, и пограничники пропускают всех подряд. Популярный пеший переход "Медыка-Шегини" закрыт. Многие, не зная этого, спешат туда, чтобы попытаться пройти без автобусов, и платят таксистам огромные деньги, но те не говорят, что переход закрыт. В результате украинцы вынуждены возвращаться обратно в Польшу, платя таксистам уже за обратный путь.

Многие пешеходы ринулись на пункт пропуска Краковец, заблокировав его работу и устроив там акцию протеста, требуя открыть пеший переход.

"Огромные очереди на границе. Всех людей отправили на Краковец. Пеших не пропускали через границу, пока их не собралась критическая масса и они перекрыли единственный пункт пропуска полностью. Очереди на въезд на Украину очень большие. Такое ощущение, что украинцев просто бросили на произвол судьбы в чужой стране. Украинцы брали штурмом пункт пропуска", - написал в Facebook киевлянин Роман Кристофор.

"С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а наутро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии", - написала Ольга Щербина.

"Украинцы перекрыли пункт пропуска Краковец и не пускают на Украину своих же украинцев! Арсен Аваков, Вы же обещали вместе с Президентом, что все смогут вернуться!" - возмущенно написал депутат Васильковсого горсовета Николая Недилько.

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Украинцы ринулись из Польши домой, создав панику на границе

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Теги: Украина, Польша, граница, коронавирус



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