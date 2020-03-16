Замдиректора по развитию "Лукойл-Пермнефтепродукт" возглавил управление капстроительства Пермского края

Генеральным директором управления капстроительства Пермского края назначен бывший замдиректора по развитию и капитальному строительству "Лукойл-Пермнефтепродукт" Александр Пономарёв, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве строительства и архитектуры.

Пост замдиректора по развитию и капитальному строительству нефтяной компании Пономарёв занимал с 2009 г. За эти годы под его руководством в крае реализовано 111 проектов строительства и реконструкции. Приказ о вступлении в новую должность подписан 13 марта.

Напомним, ранее и.о. главы управления был главный инженер ведомства Денис Гусев. С сегодняшнего дня он продолжает работу в этой должности. Ранее бывший глава управления капстроительства края Дмитрий Левинский арестован по делу о краже денег во время строительства зоопарка.