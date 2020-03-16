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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловских полицейских, пытавших подростков, на несколько лет отправили за решетку

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор полицейским, которые пытали двух несовершеннолетних подростков для того, чтобы "повесить" на них кражу. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда, всем бывшим сотрудникам правопорядка дали реальные сроки.

Алексея Возчикова отправили за решетку на 4 года, Василия Половка на 3 года, Эмиля Гасанова и Алексея Андреева аналогично на 3 года, отбывать наказания они будут в колониях общего режима.

Также в течение 3 лет они не смогут занимать должности в правоохранительной системе.

После заседания мужчин взяли под стражу и увезли в места лишения свободы.

Как ранее писало Накануне.RU, Следственный комитет проверял доводы двух несовершеннолетних подростков из Каменска-Уральского о том, что к ним якобы было применено насилие со стороны сотрудников полиции. По данным подростков, это произошло в июле 2018 года, четыре дня их якобы допрашивали по несколько часов без еды и питья, а также избивали. Доследственная проверка проводилась в связи с поступившим заявлением от жительницы города о краже сотового телефона и банковской карты с накоплениями.

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Свердловских полицейских, пытавших подростков, на несколько лет отправили за решетку

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Теги: пытки, подростки, полицейский



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