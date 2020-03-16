Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Маргарита Симоньян (2012) | Фото:akado.ru

Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности

Главред RT, 39-летняя Маргарита Симоньян, которую некоторые прочили в руководители холдинга "Газпром Медиа", объявила о четвертой беременности. Журналистка забеременела всего через четыре месяца после рождения третьего ребенка.
Читайте также:

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна, - пишет Симоньян в Instagram. - Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение".

Редактор RT также высказалась по поводу абортов: "Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен". Симоньян объявила о благотворительном сборе для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации во время беременности.

Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном с 2012 года, в 2013 году Кеосаян официально развелся с женой, актрисой Аленой Хмельницкой, в том же году Маргарита родила первого ребенка, в 2014 году – второго, в октябре 2019-го – третьего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: маргарита симоньян, четвертая беременность, тигран кеосаян



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2020 02:42 Мск Симоньян потеряла ребенка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети