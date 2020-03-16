Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности

Главред RT, 39-летняя Маргарита Симоньян, которую некоторые прочили в руководители холдинга "Газпром Медиа", объявила о четвертой беременности. Журналистка забеременела всего через четыре месяца после рождения третьего ребенка.

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна, - пишет Симоньян в Instagram. - Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение".

Редактор RT также высказалась по поводу абортов: "Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен". Симоньян объявила о благотворительном сборе для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации во время беременности.

Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном с 2012 года, в 2013 году Кеосаян официально развелся с женой, актрисой Аленой Хмельницкой, в том же году Маргарита родила первого ребенка, в 2014 году – второго, в октябре 2019-го – третьего.