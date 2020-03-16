УрФУ ввел карантин только для 7000 студентов

Уральский федеральный университет объявил в своих стенах карантин в связи с коронавирусом. Однако, на дистанционную форму обучения перейдут только 7 тыс. студентов в зависимости от формы обучения.

На сегодняшний день УрФУ работает в штатном режиме. Информация о том, какие именно студенты перейдут на домашнюю форму обучения, пока неизвестна. Накануне.RU будет держать своих читателей в курсе событий.

Возможность введения карантинного режима будет рассмотрена также в УГГУ и УрГЭУ.

В это время в свердловском минздраве настаивают, что коронавируса на Среднем Урале нет.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам заседания регионального штаба по профилактике вирусных инфекций предложил перевести на дистанционное обучение челябинских студентов из Казахстана. А Тюменский госуниверситет перешёл на онлайн-обучение на фоне одного случая заболевания коронавирусом, зарегистрированного в городе.