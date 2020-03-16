В российских вузах с 16 марта будут измерять температуру на входе в здания

В российских вузах с понедельника, 16 марта, вводится обязательное измерение температуры для учащихся и преподавателей. Измерять температуру будут на входе в здания, это приказ Министерства образования и науки РФ. Этот же документ обязывает руководителей вузов организовать в учебных заведениях установку средств дезинфекции.

В рекомендательном порядке предлагается перевести совещания в режим видеоконференций или вовсе перенести их, не отправлять сотрудников в командировки, а также перевести кого можно на удаленный режим работы.

Ранее ведомство рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционную форму обучения.