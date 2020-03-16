26 Сентября 2020
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"Да плевать на них, на эти санкции" – Путин

Президент России Владимир Путин считает, что Россия успешно преодолела последствия санкций, которые были введены в отношении страны после событий 2014-го года.

"Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", - заявил глава государства в интервью ТАСС.

Путин заявил, что страны Европы от санкций потеряли примерно столько же, сколько и Россия. На контраргумент, что в Европе 40 стран, а Россия потеряла все это одна, глава государства попытался возразить: "Понимаете, они теряют рабочие места. У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт. По целому ряду обстоятельств. В том числе из-за санкций".

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"Да плевать на них, на эти санкции" – Путин

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Теги: санкции, владимир путин, пострадавшая сторона



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