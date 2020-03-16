"Бесплатный" доступ к социально значимым сайтам может обернуться 20-процентным ростом тарифов

Сотовые операторы считают, что тарифы на связь могут вырасти, если государство откажется компенсировать им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Инициатива, напомним, была выдвинута в январе президентом Путиным и теперь проходит процедуру законодательного закрепления.

С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты, опрошенные изданием "Коммерсант".

О неизбежном росте тарифов написали участники специальной рабочей группы РСПП, в которую входят представители МТС, "МегаФона", "Вымпелкома", Tele2, "ЭР-Телекома", "Яндекса", Mail.ru Group.

Планируется, что закон о бесплатном доступе вступит в силу в декабре 2020 года.

Министр связи России Максут Шадаев считает, что список социально значимых сайтов может быть достаточно широким. Это не только Госуслуги, сайты госорганов и поисковики, но и такие неочевидные сервисы как онлайн-доставка еды.

По оценке Минкомсвязи, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов.