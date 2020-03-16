Из-за коронавируса в Тюмени отменено проведение Градостроительного форума

Из-за коронавируса в Тюмени отменено проведение I Градостроительного форума, сообщили Накануне.RU в главном управлении строительства Тюменской области.

Форум должен был состояться 17 марта. Сейчас он переносится на неопределенный срок.

Напомним, ранее в регионе было принято решение перенести все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. До конца марта их проводить не будут.

Речь идет о спортивных мероприятиях, а также мероприятиях в сфере дополнительного образования, патриотического воспитания и добровольческого движения.

Под ограничение также попал митинг "Крымская весна", который должен был состояться 15 марта.