В свердловском минздраве настаивают, что коронавируса на Среднем Урале нет

В Екатеринбурге, как и во всей Свердловской области, нет больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Минздраве.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями на 9 часов 16 марта 2020 года на территории Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети активно распространялась информация, что в Екатеринбурге сразу пять человек якобы заразились коронавирусом.

"Если случаи инфицирования будут зарегистрированы, то вы о них узнаете первыми из нашего бюллетеня", - сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Напомним, на прошлой неделе на Среднем Урале была открыта еще одна "горячая линия" по коронавирусу. Она работает на пяти разных языках.