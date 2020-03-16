Россия временно закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса – Мишустин

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России В бывшем СССР
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия временно закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса – Мишустин

Россия временно закроет границу с Белоруссией, заявил на понедельничном совещании кабинета министров глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что для товаров первой необходимости на границе будет организован "зеленый коридор". Трансграничное движение будет ограничено для людей.

Стоит отметить, что ранее белорусские власти высказывали сомнения по поводу эффективности закрытия границ, в том числе от граждан, прилетающих стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19.

Мишустин рассказал и о других мерах, которые будут приниматься властями в связи с угрозой коронавируса. Так, в ближайшее время правительство намерено наладить систему онлайн-оповещения граждан о текущей ситуации с коронавирусом. Сейчас единой страницы в сети с актуальными данными нет.

Вице-премьеру Голиковой совместно с Госдумой поручено ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

Для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах.

Финансовый блок правительства займется созданием фонда для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, а также расширит программы льготного кредитования бизнеса.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия временно закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса – Мишустин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в россии, коронавирус, covid-19, михаил мишустин, правительство, меры поддержки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети