Россия временно закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса – Мишустин

Россия временно закроет границу с Белоруссией, заявил на понедельничном совещании кабинета министров глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что для товаров первой необходимости на границе будет организован "зеленый коридор". Трансграничное движение будет ограничено для людей.

Стоит отметить, что ранее белорусские власти высказывали сомнения по поводу эффективности закрытия границ, в том числе от граждан, прилетающих стран, неблагополучных по коронавирусу COVID-19.

Мишустин рассказал и о других мерах, которые будут приниматься властями в связи с угрозой коронавируса. Так, в ближайшее время правительство намерено наладить систему онлайн-оповещения граждан о текущей ситуации с коронавирусом. Сейчас единой страницы в сети с актуальными данными нет.

Вице-премьеру Голиковой совместно с Госдумой поручено ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже безрецептурных лекарств.

Для транспорта торговых сетей со вторника отменяются ограничения логистики в городах.

Финансовый блок правительства займется созданием фонда для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, а также расширит программы льготного кредитования бизнеса.