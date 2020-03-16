В Перми озвучили информацию о состоянии пациента инфекционной больницы, у которого подтвердился коронавирус

В Перми пациент, у которого подтвердился коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказала главврач инфекционной больницы Ирина Чарушина, чей комментарий разместила в своём Instagram министр здравоохранения края Оксана Мелехова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Состояние у пациента с подтверждённым коронавирусом удовлетворительное. Температура тела нормальная. Катаральных явлений нет. Самочувствие хорошее", - сказала Чарушина.

Напомним, в минувшую пятницу у пермяка, который вернулся из Франции 10 марта, был выявлен коронавирус. Мужчина находится в изолированной боксированной палате. У всех жителей региона, контактировавших с заболевшим, были отобраны пробы, результаты исследования готовы, и они отрицательные. Власти утверждают, что держат ситуацию под контролем. С 15 марта в регионе введен режим повышенной готовности.