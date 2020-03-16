Югра "плывет". Коммунальщики не успевают справляться с эффектами сильного сезонного потепления

Из-за плюсовой температуры на прошлой неделе жители нескольких городов Югры столкнулись с не самыми приятными последствиями прихода весны. Так, улицы 8-го, 12-го и 16-го микрорайонов Нефтеюганска оказались под водой из-за растаявших сугробов. Жители с трудом выбираются из дома, так как выходы из подъездов оказываются перекрыты лужами и рыхлым снегом. С последним тяжело и водителям, чьи автомобили в нем застревают. При этом "сухие" участки тротуаров покрыты коркой льда.

Югорчане делятся своими проблемами в социальных сетях, жалуясь на коммунальные службы, которые из года в год сталкиваются с подобной проблемой, однако предпринять что-то системное, чтобы предотвратить подобные сезонные "потопы" не спешат.

Общественник и бывший депутат думы Югорска Антон Пантин на своей странице в Facebook разместил фото масштабной лужи, которая разлилась прямо перед входом в новый детсад в Югорске. Зимой губернатор округа Наталья Комарова приезжала именно в это детское учреждение . И справоросс предлагает повторно посетить Югорск и улицу Звездную, где расположен детсадик. На фото перед входом в дошкольное образовательное учреждение действительно сейчас чуть не бассейн. По мнению депутата, никто ничего с этим делать не собирается.

"На улице, к слову, живет ветеран ВОВ и всем чиновникам плевать, что улица затоплена, зарплату и премии получают стабильно...", - пишет Антон Пантин.