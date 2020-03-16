Темпы роста российской экономики в 2020 году могут снизиться до нуля – эксперты

Темпы роста российской экономики в 2020 г. могут снизиться до нуля. Такие прогнозы делают аналитики, обсуждая возможное повышение ключевой ставки Центробанком.

Ближайшее заседание руководства ЦБР, на котором будет решаться судьба ключевой ставки, произойдет уже на этой неделе – 20 марта. На протяжении полугода до этого ставка планомерно снижалась, в последний раз ее снизили на 0,25% - до 6%.

Эксперты считают, что ЦБ не обязательно будет повышать ставку сразу на 1-1,5%, но есть высокая вероятность, что эта цифра будет достигнута в течение года. Оставлять ставку на прежней отметке регулятор не станет из-за ускорения инфляции, ослабления курса рубля и снижения цен на нефть, говорится в обзоре агентства "Эксперт РА", который цитирует "Интерфакс".

"Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате, ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в обзоре.

Ранее о нулевом росте экономики при текущих показателях говорил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он предупредил Минфин о необходимости пересмотра прогноза, на основе которого составлен текущий бюджет. В нем, напомним, рост экономики в 2020 году был заявлен в 1,7% и увеличен до 1,9% при внесении поправок на прошлой неделе.