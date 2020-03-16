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Общество Пермский край
Администрация Перми, мэрия Перми, табличка (2017) | Фото: properm.ru

Прислали только графоманы. В Перми возобновлён приём стихов для гимна города

В Перми члены комиссии, которая занимается отбором текстов для гимна города, не смогла выбрать ни один стих из 192 присланных вариантов, настолько плохими они оказались. Сбор объявлен вновь, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что первый этап конкурса – приём текстов завершён. В департамент культуры и молодёжной политики поступили почти две сотни вариантов стихов. Из них конкурсная комиссия должна была отобрать для финала три произведения. Итоги первого этапа должны были подвести к середине марта, однако на заседании комиссии, которое прошло 13 марта, выяснилось, что качество стихов такое низкое, что надо продлять приём вариантов. Это и сделано.

Напомним, по планам, гимн появится ко дню города в 2020 г. Исполнитель еще не определен, но ранее появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

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Прислали только графоманы. В Перми возобновлён приём стихов для гимна города

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Теги: гимн Перми, автор, графоман, сбор, гонорар



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