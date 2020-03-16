"Уральские авиалинии" приостановили полеты между Россией и Узбекистаном

Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца марта приостанавливает полеты между Россией и Узбекистаном. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Причина кроется в введении ограничений на авиасообщение между РФ и республикой Узбекистан с 16 марта 2020 года. В связи с этим отменяются рейсы из Жуковского в Ташкент и Самарканд, из Домодедово в Карши и из Пулково в Наманган. Также временно не будут выполняться полеты из Домодедово в Наманган, Навои, Нукус, Ургенч, Фергану, из Жуковского в Карши и из Кольцово в Ташкент.

Уточняется, что все рейсы будут приостановлены до 31 марта

Авиакомпания предлагает пассажирам временно отмененных рейсов оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.

Напомним, на прошлой неделе "Уральские авиалинии" отменили почти 30 зарубежных рейсов из-за коронавируса. Большая часть отменяется на весенний период – до конца мая, но есть и те, что не будут выполняться до октября 2020 года.