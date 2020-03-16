Россияне не спешат создавать запасы "на чёрный день" из-за коронавируса

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Пустые полки в гипермаркете &quot;Глобус&quot; в городе Королёв (2020) | Фото: instagram.com/anastasiaazeeva

Россияне не спешат создавать запасы "на чёрный день" из-за коронавируса

Только 9% населения России из-за угрозы коронавируса начали закупать продукты и товары в качестве запаса "на чёрный день". Это данные исследования банка "Открытие", на которые ссылается РИА Новости.

Отмечается, что запасы начали делать в основном представители старшего поколения.

Россияне покупают в качестве НЗ крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены.

Почти 60% респондентов говорят, что пандемия пока не изменила их повседневную жизнь. Впрочем, остальные принимают меры предосторожности: реже ездят на общественном транспорте, отказались от поездок за границу или внутри страны. Также граждане стали реже контактировать друг с другом, реже ходят в отделения банков, стараются не пользоваться наличными деньгами. 5% рассказали, что стали покупать больше лекарств.

Пустые полки в гипермаркете

На сегодняшний день в России насчитывается 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. В выходные появлялась информация о перебоях с отдельными видами товаров (в основном речь о продуктах длительного хранения) в российских супермаркетах из-за повышения спроса со стороны населения. Минпромторг России сделал заявление, в котором пообещал сохранить работу магазинов в любых обстоятельствах, как и наличие в них широкого ассортимента товаров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россияне не спешат создавать запасы "на чёрный день" из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россияне, коронавирус в россии, запасы, covid-19



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети