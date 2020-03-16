Россияне не спешат создавать запасы "на чёрный день" из-за коронавируса

Только 9% населения России из-за угрозы коронавируса начали закупать продукты и товары в качестве запаса "на чёрный день". Это данные исследования банка "Открытие", на которые ссылается РИА Новости.

Отмечается, что запасы начали делать в основном представители старшего поколения.

Россияне покупают в качестве НЗ крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены.

Почти 60% респондентов говорят, что пандемия пока не изменила их повседневную жизнь. Впрочем, остальные принимают меры предосторожности: реже ездят на общественном транспорте, отказались от поездок за границу или внутри страны. Также граждане стали реже контактировать друг с другом, реже ходят в отделения банков, стараются не пользоваться наличными деньгами. 5% рассказали, что стали покупать больше лекарств.

На сегодняшний день в России насчитывается 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. В выходные появлялась информация о перебоях с отдельными видами товаров (в основном речь о продуктах длительного хранения) в российских супермаркетах из-за повышения спроса со стороны населения. Минпромторг России сделал заявление, в котором пообещал сохранить работу магазинов в любых обстоятельствах, как и наличие в них широкого ассортимента товаров.