В центре Кургана задержан подросток, который делал "закладки" с наркотиками
В Кургане в подъезде одного из домов на улице Савельева задержан несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения. При себе у него нашли два свертка с наркотиками.
Задержание происходило днем 13 марта, рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Наркотики подросток хотел разместить по "закладкам". До задержания ему уже удалось разложить "дурь" в 8 тайников, все вещества были изъяты.
Мальчик полностью признался в содеянном, сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 20 лет колонии.