В центре Кургана задержан подросток, который делал "закладки" с наркотиками

В Кургане в подъезде одного из домов на улице Савельева задержан несовершеннолетний мальчик 2004 года рождения. При себе у него нашли два свертка с наркотиками.

Задержание происходило днем 13 марта, рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Наркотики подросток хотел разместить по "закладкам". До задержания ему уже удалось разложить "дурь" в 8 тайников, все вещества были изъяты.

Мальчик полностью признался в содеянном, сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит до 20 лет колонии.