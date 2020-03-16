26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
аудитория доска профессор студенты вуз образование лекция сессия преподаватель (2019) | Фото:FonWall

На Южном Урале студентов из Казахстана рекомендовано перевести на дистанционное обучение

В Челябинской области студентов из Казахстана рекомендовано перевести на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатора Алексей Текслер по итогам заседания регионального штаба по профилактике вирусных инфекций, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент усилены меры безопасности на границе с Казахстаном.

"Решение о переходе на дистанционное обучение пока не принято. Но на случай необходимости образовательные организации к такому сценарию готовы", - написал глава области.

Добавим, что в настоящий момент во всех образовательных учреждениях вводится усиленный дезинфекционный режим. Рекомендовано ограничить массовые мероприятия во всех городах и районах области.

"Власти предпринимают все необходимые меры. Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции. В контроль ситуации нужно включиться всем работодателям региона", - отметил Текслер.

Отметим, что в настоящий момент случаев коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.

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На Южном Урале студентов из Казахстана рекомендовано перевести на дистанционное обучение

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Теги: коронавирус, болезнь, студены, вуз, Казахстан,



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