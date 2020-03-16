Многодетные семьи Тюмени могут получить удостоверение, подтверждающее их семейное положение

У многодетных семей Тюменской области может появиться удостоверение, подтверждающее их семейное положение. На сегодняшний день, для доказательства данного факта, родителям большого семейства приходится постоянно носить кучу документов, включающих также свидетельство о рождении детей. Теперь весь этот пакет может заменить всего один документ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Тюменской областной думы изменения в статью 13 Закона Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 331 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" внес депутат от КПРФ Юрий Юхневич. Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения будет определяться департаментом социального развития региона.

По словам депутата, идея "многодетного" удостоверения обсуждается уже давно, поскольку законопроект способен существенно упростить для тюменских семей механизм получения социальной поддержки.

"В соответствии с указом президента, многодетная семья может один раз в месяц бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Но носить с собой свидетельства о рождении детей не очень удобно. Гораздо удобней носить один документ, который всегда под рукой", - отмечает депутат.

Предложение будет рассмотрено на заседании комитета по социальной политике Тюменской областной думы в апреле этого года.