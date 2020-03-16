26 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
аудитории Тюменского государственного университета, ТюмГУ (2017) | Фото: admtyumen.ru

Тюменский госуниверситет "ушёл" в сеть из-за коронавируса

Из-за коронавируса, один случай которого зарегистрирован в городе, Тюменский госуниверситет перешёл на онлайн-обучение, сообщили Накануне.RU в вузе.
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"В связи с распространением коронавируса с 16 марта занятия в нашем университете переходят в онлайн-формат. Все инструкции придут к тебе на почту. Относись внимательно к своему самочувствию, оставайся дома и будь на связи", - советуют студентам в ТюмГУ.

Напомним, 15 марта стало известно, что за сутки в России были выявлены четыре новых случая коронавируса. Трое из них в Московской области, один – в Тюменской. По данным оперативного штаба, всего было выявлено 63 заболевших. Тюмень стала первым в России городом, где был выявлен коронавирус. Первой заболевшей стала студентка из Китая. Российским вузам рекомендовано перейти на онлайн-обучение.

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Тюменский госуниверситет "ушёл" в сеть из-за коронавируса

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Теги: Тюменский госуниверситет, коронавирус, онлайн-обучение



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