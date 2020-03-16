Российское консульство в Вашингтоне закрылось из-за коронавируса

Российское посольство в США временно закрыло консульский отдел в Вашингтоне из-за угрозы коронавируса.

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

В экстренном случае (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) предлагается звонить дежурному консульскому лицу (+1 (202) 365 21 24).

Непосредственно в Вашингтоне режим чрезвычайного положения был введен еще 1 марта. На прошлой неделе Дональд Трамп ввел режим ЧС на территории всей страны. В США насчитывается более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19, 69 человек умерли, из них 42 – в Вашингтоне.