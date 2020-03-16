26 Сентября 2020
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Денис Черышев, ФК Валенсия (2019) | Фото: valenciacf.com

Пять человек в "Валенсии", за которую выступает Денис Черышев, заразились коронавирусом

Пять человек в испанском футбольном клубе "Валенсия", за которую выступает россиянин Денис Черышев, заразились коронавирусом.

По данным испанских СМИ, вирусом заражены три футболиста - защитники Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай и Эльяким Мангаля. Кроме них заболели ещё два члена тренерского штаба.

Отец Дениса Черышева Дмитрий в комментарии "Спорт Экспрессу" сообщил, что Денис вирусом не заразился.

Отметим, что в данный момент клуб на карантине, каждый футболист тренируется индивидуально.

Напомним, что футбольный сезон в Испании приостановлен, так же как и в ряде других стран. Решение было принято в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса COVID-19. В данное время также решается вопрос о переносе чемпионата Европы 2020 года.

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Пять человек в "Валенсии", за которую выступает Денис Черышев, заразились коронавирусом

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Теги: Денис Черышев, Валенсия, коронавирус



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