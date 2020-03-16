26 Сентября 2020
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Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Свердловской области традиционно отказался от подарков в день рождения

Сегодня, 16 марта, свой день рождения празднует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как передает корреспондент Накануне.RU, ему исполняется 49 лет.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, в день рождения он по традиции просит друзей и знакомых не тратить деньги на цветы и подарки для него.

"Если хочется поздравить, то лучше всего перевести деньги в благотворительные фонды. Открытки в виде чеков и платежек радуют меня куда больше, чем привычные подарки", - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в прошлом году свердловский губернатор в день рождения собрал 8,8 млн руб. на благотворительность. Все эти деньги он обещал перевести на помощь детям.

Евгений Куйвашев, звонок Высокинскому(2020)|Фото: Накануне.RU

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Губернатор Свердловской области традиционно отказался от подарков в день рождения

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Теги: Куйвашев, подарки, день рождения, губернатор



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Развитие сюжета:

Ранее 24.03.2020 13:48 Мск "Это огромная сумма": Куйвашев рассказал, сколько ему подарили на день рождения

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